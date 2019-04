Exclusief voor abonnees Geen podium voor Belgen 08 april 2019

00u00 0

Steve Guerdat, de Zwitserse olympisch kampioen van Londen 2012, heeft in het Zweedse Göteborg voor de derde keer de Wereldbekerfinale jumping gewonnen. Onze landgenoten deden niet mee voor het podium. Niels Bruynseels werd beste Belg met een vijfde plaats. Zijn 10-jarige Delux van T&L miste nog ervaring . "Ik wilde het bewijs dat Delux een kampioenschapspaard is en dat heeft hij aangetoond", reageerde hij na afloop. Olivier Philippaerts en H&M Legend of Love liepen gisteren onverwacht acht strafpunten op in de eerste ronde en daarmee was er ook voor hen geen uitzicht meer op het geambieerde podium. Philippaerts werd zevende. François Mathy Jr. eindigde als 11de. (LWK)