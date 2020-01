Exclusief voor abonnees Geen plotse eindspurt door afschaffing ecopremie 11 januari 2020

Het verdwijnen van de premies voor elektrische wagens, brom- en motorfietsen op 1 januari heeft niet voor een gigantische stijging van het aantal aanvragen geleid. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Afgelopen jaar werden 1.177 aanvragen voor e-auto's ingediend. In 2018 waren dat er maar 415, maar toch is Demir overtuigd dat de afschaffing een doordachte keuze was. De toename komt volgens haar volledig door de algemeen stijgende interesse in zero-emissievoertuigen, met meer betaalbare modellen. De meeste aanvragen in 2019 werden ingediend voor de Tesla 3 (300 aanvragen), de Nissan Leaf (226) en de Renault Zoe (223). Wie voor 1 januari een e-voertuig bestelde, heeft nog tot 1 november om de premie aan te vragen.

