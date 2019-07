Exclusief voor abonnees Geen plannen rond Kompany 27 juli 2019

Al genoeg show gehad. Anderlecht plant niks speciaals rond de eerste officiële match van Vincent Kompany. Het oordeelt dat de focus moet liggen op de wedstrijd zelf, niet op één individu. Paars-wit bood gisteren trouwens nog losse tickets aan, de verwachting is dat die makkelijk een koper zullen vinden. Toch is het lang niet zeker dat het stadion vol zal zitten - in deze periode van het jaar zijn er altijd abonnees die afwezig zijn.