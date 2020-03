Exclusief voor abonnees Geen penalty, geen goal: VAR frustreert Buffalo's 02 maart 2020

AA Gent had twee keer recht van klagen na de nederlaag tegen Cercle Brugge. David ging neer in de zestien, maar de Buffalo's kregen geen strafschop. Ngadeu scoorde, maar zijn goal werd afgekeurd voor handspel, al was dat op basis van de beelden moeilijk uit te maken.

