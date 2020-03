Exclusief voor abonnees Geen partijbestuur door zieke PS'er 10 maart 2020

Geen partijbestuur bij de Franstalige socialisten door een coronabesmetting van een partijmedewerker. Het gaat om een dichte medewerker van Paul Magnette. De PS-voorzitter hoeft zelf niet in quarantaine en vertoont geen enkel symptoom van ziekte. Op medisch advies zal hij wel zijn contacten 'beperken'. De PS-medewerkers die normaal gezien in het hoofdkwartier op de Keizerlaan werken, zijn wél gevraagd om de komende dagen thuis te werken. Als de politieke actualiteit het vereist, volgt later deze week wel nog een partijbureau. De andere partijen nemen geen nieuwe maatregelen tegen corona.