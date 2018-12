Geen paars-witte polonaise 58 Marc Coucke 21 december 2018

Marc Coucke (53) is een beetje een illusionist: volgens het Amerikaanse Perrigo - dat Omega Pharma van hem heeft gekocht - goochelt hij met cijfers en dus eist het via de rechtbank 1,9 miljard euro van hem. Volgens zijn fans verandert bijna alles wat hij aanraakt in goud. En niemand kan ontkennen dat de zakenman met showbizzbloed al eens een konijn uit een hoed tovert. Het grootste konijn kwam eind vorig jaar tevoorschijn: Coucke kocht Anderlecht. In maart mocht hij paars-wit echt besturen en op zakelijk vlak boekte hij meteen succes: de club draait voor het eerst in jaren bijna break-even. Op sportief vlak was er geen aanleiding tot polonaise. Anderlecht speelde naar het evenbeeld van Couckes coiffure: slordig en zonder glans, en gooide zelfs z'n trainer buiten. Redenen om zijn carnavaleske zelve te zijn, had Coucke ook bij de Pro League niet. Hij werd voorzitter in juni en in oktober kwam aan het licht hoe gevaarlijk afhankelijk clubs geworden zijn van makelaars. (SVB)

