Geen overgangsperiode voor afschaffing woonbonus 05 oktober 2019

Alleen wie uiterlijk op 31 december een ondertekende aankoopakte kan voorleggen, kan nog profiteren van de woonbonus. De tijd dringt dus, zegt de federatie van notarissen, 'notaris.be'. "De doorlooptijd is, afhankelijk van geval tot geval, 2 à 3 maanden." Aankoopaktes zullen daarom voorrang krijgen. Maar er komt géén overgangsperiode, zo verduidelijkte Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gisteren. De notarissen hadden duidelijkheid gevraagd over de afschaffing van de bonus. Sp.a zal volgende week in de commissie bij Diependaele toch aandringen op een overgangsperiode.