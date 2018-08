Geen ouders langs de zijlijn: het werkt 29 augustus 2018

Ouders verbieden om naar jeugdtrainingen te komen is niet alleen goed voor de sfeer, maar ook voor de prestaties van de spelertjes. Dat merken ze bij Rupel-Boom, een voetbalclub in eerste amateurliga. Vorig jaar werd voor de U7 tot U17 de laatste training vóór de match 'oudervrij'. "De kinderen letter beter op en begrijpen de oefeningen beter", zegt trainer Christof Vanhoof. VC Groot-Dilbeek voert dit seizoen dezelfde maatregel in. Met het nodige gegrommel van voetbalvaders tot gevolg. Bij Rupel-Boom hebben die vaders intussen begrepen dat het beter is om wat afstand te houden: 2 op 3 staan achter de gesloten training. (SSL/YDS)