Geen opvang in ons land voor migranten op ngo-schepen 09 januari 2019

Ons land gaat niet in op de Europese vraag om migranten die vastzitten op twee schepen in Maltese wateren op te vangen. Dat heeft het kernkabinet van de regering in lopende zaken gisteren beslist. De Europese Commissie riep de lidstaten van de Europese Unie vorige week op 'meer solidariteit' aan de dag te leggen betreffende de opvang van een vijftigtal migranten die op de Middellandse Zee zijn gered door twee schepen van Duitse ngo's. Die zijn al meer dan twee weken op zoek naar een haven om aan te meren. Door de almaar slechter wordende omstandigheden aan boord hebben de boten wel toestemming gekregen van Malta om beschutting te zoeken in Maltese wateren. Het kernkabinet besliste de migranten niet op te vangen. "Ons land kent immers al veel asielaanvragen, wat toont dat we solidair zijn", legt de woordvoerder van premier Charles Michel uit. "Bovendien is er geen sprake van een piek op de route naar Malta en zit de regering momenteel in lopende zaken."

