Geen opvang in 1 op 3 scholen 20 maart 2019

Een op de drie scholen blijft vandaag dicht. Dat blijkt uit een ruime steekproef door onze redactie. Van de 291 scholen die we contacteerden, zijn er amper 17 waar niet of door een enkeling wordt gestaakt. 117 scholen zijn helemaal dicht - daar is dus ook geen opvang voorzien.