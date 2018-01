Geen operatie voor Mitrovic 00u00 0

Stefan Mitrovic (27) kreeg positief nieuws van de medische staf van AA Gent. De Serviër mocht gisterochtend beginnen met de revalidatie, die hij de volgende dagen zowel binnen als buiten zal verderzetten. Wekelijks zal er een klinische en radiologische evaluatie volgen van zijn geteisterde enkelpees. Mitrovic kampt al van voor Nieuwjaar met problemen aan de enkel en zag daardoor een transfer naar Saint-étienne de mist ingaan. Even werd gevreesd dat de verdediger geopereerd zou moeten worden, met een onbeschikbaarheid van zes maanden tot gevolg. Een horrorscenario, want daardoor zou Mitrovic niet alleen de rest van het seizoen, maar ook het WK met Servië de mist zien ingaan. Dat scenario is voorlopig afgewend. (RN)