Geen onderzoek naar jongeren die Anuna De Wever belaagden op Pukkelpop 24 december 2019

Het parket van Limburg seponeert het onderzoek naar de festivalgangers die klimaatactiviste Anuna De Wever en haar vriendinnen met urine bekogelden op Pukkelpop. Volgens het parket zijn er "onvoldoende sporen naar identificeerbare verdachten". De klimaatjongeren van Youth for Climate kregen het afgelopen zomer hard te verduren toen ze met hun actie 'Clap for Climate' het podium beklommen. Ze werden niet alleen door een deel van het publiek in de Boiler Room uitgejouwd, De Wever en haar vriendinnen werden ook 's avonds nog verbaal bedreigd. Ze kregen bovendien flessen met urine naar het hoofd gegooid.