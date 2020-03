Exclusief voor abonnees Geen nood, Asterix en Obelix zijn sterker 03 maart 2020

00u00 0

Nadat een Amerikaanse thriller uit 1981 al de uitbraak van "Wuhan-400-virus" voorspeld had, lijkt nu ook de scenarist van Asterix en Obelix over visionaire gaven te beschikken. In het album 'Asterix en de race door de Laars' nemen beide helden het in Italië op tegen een wagenmenner met de bijnaam Coronavirus. 's Mans bijrijder heet dan weer Bacillus, verbasterd Latijn voor 'bacterie'. De wedstrijd blijkt één groot complot, maar toch slaagt Coronavirus er niet in om als eerste over de meet te komen. Drie keer raden wie wél. Voor alle duidelijkheid: visionair was schrijver Jean-Yves Ferri wellicht niet. Het album kwam uit in 2017, één jaar nadat andere coronavirussen, waaronder SARS, in Europa gearriveerd waren. Het personage Coronavirus zou gebaseerd zijn op ex-formule 1-piloot Alain Prost.

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 29 minuten 12 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode