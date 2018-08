Geen nieuwe medaille voor Duyck (9de) 09 augustus 2018

Ann-Sophie Duyck was er het hart van in, dat haar EK-zilver van vorig jaar nu in Glasgow geen verlengstuk kreeg met weer een knalprestatie. Haar negende plek kwam niet overeen met wat ze verhoopt had: minimaal top acht. "Ik had geen superdag zoals vorig jaar. Dan kon ik precies een tand of twee groter duwen." Met een topachtplek op een EK zou Duyck al voldoen aan het criterium om haar contract als topsportster bij Sport Vlaanderen te behouden, wat voor gemoedsrust zorgt. Nu ligt de druk hoger om op het komende WK te presteren: "Dat hoort bij de stress van het topsportbestaan. Top acht halen op het WK zal zwaarder zijn." Duyck vraagt zich af waarom ze haar niveau van vorig jaar niet haalt: "Ik heb keihard gewerkt naar dit EK. Het is alsof ik dit jaar wat achter de feiten aanloop." (BF)

