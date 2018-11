Geen nieuwe grote staking bij bpost 16 november 2018

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij bpost gaat niet over tot een nieuwe gecoördineerde staking, maar erkent wel spontane acties. "Omdat bpost te lang heeft gewacht om te luisteren naar het personeel." Dat blijkt uit een overleg tussen de drie grote vakbonden. De bonden zijn bereid om onmiddellijk samen te zitten als de directie dat vraagt. Die had vooraf de opschorting van de algemene staking als voorwaarde voor verder overleg gesteld en reageert tevreden op de uitgestoken hand. "Dit is een belangrijk signaal van de sociale partners. We zijn dan ook bereid weer om de tafel te gaan zitten en te bespreken hoe we het huidige voorakkoord nog kunnen verbeteren", zegt CEO Koen Van Gerven. Die roept ook op om alle lokale acties stop te zetten "in het belang van de klanten en de burgers".

