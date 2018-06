Geen nieuw proces voor seriemoordenaar Hardy 27 juni 2018

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van seriemoordenaar Renaud Hardy verworpen. Hardy werd op 8 maart veroordeeld tot levenslang. Hij had cassatieberoep aangetekend omdat hij vond dat er vormfouten staan in het arrest. "Het gaat om een technische discussie over de geestestoestand van mijn cliënt", aldus zijn advocaat Frédéric Thiebaut. "Zo vinden wij dat er in het arrest meer nadruk werd gelegd op de geestestoestand van meneer Hardy tijdens de feiten, maar amper rekening werd gehouden met zijn toestand op het moment van de uitspraak." (WHW)