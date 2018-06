Geen nieuw contract voor Deschacht 18 juni 2018

Vandaag, morgen en woensdag vinden bij Anderlecht de medische en fysieke testen plaats, donderdag volgt de eerste officiële training in Tubeke. Naast de internationals die op het WK zitten (Kara, Dendoncker, Teo en Thelin), zullen zeker ontbreken: Matz Sels (geen overeenkomst met Newcastle), Uros Spanic (op WK maar intussen ook getransfereerd naar Krasnodar), Markovic (huurovereenkomst met Liverpool niet verlengd) en Onyekuru (geen nieuw akkoord met de speler ondanks huurakkoord voor twee jaar met Everton). Voor Chipciu is er evenmin plaats, maar hij heeft nog een lopend contract. En wat met Olivier Deschacht? Zijn contract loopt op 30 juni af en de kans dat het wordt verlengd is zo goed als onbestaande. Hij ondergaat alvast géén medische testen. De club en de entourage van de speler doen heel geheimzinnig. "Vóór donderdag zal de club officieel communiceren", zegt sportief directeur Luc Devroe. De kans dat er een einde komt aan Deschachts 17-jarige carrière in de A-kern van Anderlecht, is nu heel reëel. (MJR)

