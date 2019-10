Exclusief voor abonnees Geen Neymar tegen Club 15 oktober 2019

Vier weken out. Dat is het pijnlijke verdict voor Neymar, die dit weekend een dijblessure opliep in de oefeninterland tegen Nigeria (1-1). Het uitvallen van de Braziliaan is goed nieuws voor Club Brugge, dat volgende dinsdag de Parijzenaars ontvangt in de Champions League. Wél opnieuw fit bij PSG: Kylian Mbappé. De Franse spits is hersteld van zijn blessure en raakt in principe fit. (TTV)