Exclusief voor abonnees Geen Nederlands, geen vergunning voor marktkramers 19 september 2019

00u00 0

Marktkramers in het Vlaams-Brabantse Asse zijn voortaan verplicht om het Nederlands als eerste taal te gebruiken in hun gesprekken met klanten. En al hun opschriften mogen alléén nog in onze taal opgesteld zijn. Dat staat in het nieuwe marktreglement dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd. Er wordt almaar minder Nederlands gesproken in Asse, doordat meer en meer Brusselaars er neerstrijken. "Maar we zijn en blijven een Nederlandstalige gemeente en daarom willen we het gebruik van onze taal sterk aanmoedigen, zegt schepen Sigrid Goethals

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis