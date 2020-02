Exclusief voor abonnees Geen multiculti in stenen tijdperk 08 februari 2020

00u00 0

Nieuw, opvallend onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances, geeft inzicht in een debat dat al langer dan een eeuw woedt: waarom gebruikten de mensen uit het stenen tijdperk verschillende soorten begraafplaatsen in West-Europa?

Om dat uit te vissen, verrichten de onderzoekers een multi-isotopenstudie van de tanden van skeletten uit graven en grotten in Noord-Spanje. "De resultaten tonen al vanaf de vroege kinderjaren duidelijke verschillen tussen de skeletten uit de grotten en de megalithische graven", aldus Christophe Snoeck, die als archeoloog aan de VUB is verbonden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis