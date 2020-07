Exclusief voor abonnees Geen mountainbike voor Van der Poel 08 juli 2020

Met de Wereldbekermanche in het Franse Les Gets (19-20 september) ziet Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) nu ook de laatste mogelijke mountainbikerace van zijn programma verdwijnen. De wedstrijd wordt, net als de WB-proef in Lenzerheide (4-6/9), geannuleerd wegens de coronacrisis. Ook het al eerder verplaatste WK BMX in Houston (26-31 mei) sneuvelt nu definitief. De UCI bevestigt wél onder meer de WK's op de weg in Aigle/Martigny (20-27/9) en mountainbike (cross-country) in het Oostenrijkse Leogang (5-11/10). (JDK)