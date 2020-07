Exclusief voor abonnees Geen mondmasker in winkel: 250 euro boete 11 juli 2020

00u00 0

Vanaf vandaag is het verplicht om een mondmasker te dragen in onder meer winkels. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro. Voor een handelaar die geen masker draagt, is dat zelfs 750 euro. Bij herhaaldelijke overtredingen of het weigeren van de minnelijke schikking riskeren overtreders tot 4.000 euro boete en/of een celstraf van acht dagen tot drie maanden. Dat blijkt uit het Ministerieel Besluit dat gisteravond gepubliceerd werd. In tegenstelling tot wat eerder door het Overlegcomité gezegd was, zal een handelaar geen boete moeten betalen of zijn winkel moeten sluiten als een klant zich niet aan de regels houdt. Bovendien wordt er van uitbaters niét verwacht dat zij zelf de mondmaskerplicht controleren. (BHL)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen