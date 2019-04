Exclusief voor abonnees Geen mirakel voor Vanmarcke 03 april 2019

00u00 0

Het mag niet zijn: Sep Vanmarcke (30) is er niet bij in Dwars door Vlaanderen. De kopman van EF Education First testte gisteren nog een keer, maar zijn knieblessure, opgelopen bij een val in de E3, laat het zoals verwacht niet toe om te starten. "We evalueren dagelijks zijn toestand", zegt zijn broer en ploegleider Ken Vanmarcke. "Sep onderging nog een scan en testte een laatste keer, maar die test was niet zo positief. Het is nu afwachten of het goed komt voor de Ronde van Vlaanderen. Pas zaterdagnamiddag zullen we weten of hij de Ronde zal rijden. Dan moet ik de ploeg doorgeven tijdens de vergadering met de UCI." (BA)