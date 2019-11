Exclusief voor abonnees Geen Milinkovic-Savic, Bodart speelt 07 november 2019

Die knoop moet Preud'homme niet meer doorhakken. Vanavond staat Arnaud Bodart onder de lat - net als in de competitie. Nochtans kreeg Vanja Milinkovic-Savic dit seizoen de voorkeur in de Europa League. Maar de Serviër blesseerde zich dinsdag aan de dij en is een paar dagen out. Het vergemakkelijkt de keuze voor Preud'homme. Zonder de blessure van Milinkovic-Savic was er namelijk ook al sprake dat Bodart zou spelen tegen Eintracht Frankfurt. Mede door het weifelende optreden van zijn doublure twee weken geleden in Duitsland. Preud'homme over de keeperskwestie: "Of Bodart ook zonder de blessure van Milinkovic-Savic zou gespeeld hebben? Ik zie niet in waarom ik daar zou op antwoorden." (FDZ)