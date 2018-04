Geen middelvinger meer in het verkeer, wel een duim 17 april 2018

00u00 0

De stad Gent is gisteren gestart met haar hoffelijkheidscampagne naar automobilisten, fietsers en voetgangers om wat meer respect voor mekaar te tonen. Sinds de invoering van het circulatieplan leven die groepen soms op gespannen voet met elkaar. Overal in de stad zullen duimen opduiken. "Die middenvingers, dat moet eens gedaan zijn, voortaan steken we de duim op naar mekaar als we iets goeds zien", klinkt het.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN