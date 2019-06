Exclusief voor abonnees geen Michael Jacksonkostuum voor Manneken Pis 22 juni 2019

Slecht nieuws voor de Belgische fanclub van Michael Jackson. Die wou op dinsdag 25 juni, naar aanleiding van de 10de verjaardag van de dood van de King of Pop, Manneken Pis aankleden in een op maat gemaakt kostuum. Brussels schepen van Cultuur, Delphine Houba (PS), annuleerde het evenement echter, met de steun van het voltallige schepencollege. De recente documentaire 'Leaving Neverland' zorgde voor veel ophef rond Michael Jackson. In de documentaire deden twee mannen hun verhaal. Ze zouden, toen ze nog kinderen waren, meermaals seksueel misbruikt zijn geweest door Jackson. Het kostuum wordt wel overhandigd, maar Manneken Pis zal het niet dragen, noch zal het worden tentoongesteld in het Manneken Pismuseum. (SMZ)

