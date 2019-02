Geen Mertens of Praet in zege Napoli tegen Sampdoria 04 februari 2019

00u00 0

Napoli hield in de Serie A de punten thuis tegen Sampdoria. Belgen kwamen er in dat duel niet aan te pas. Bij Napoli bleef Dries Mertens op de bank en bij de bezoekers was Dennis Praet geschorst. De thuisploeg sloeg even voorbij het halfuur al een 2-0-kloof via Milik en Insigne. In de slotminuut dikte invaller Verdi de score aan. Door het gelijkspel van Juventus nadert Napoli tot op negen punten van de leider. (BF)

