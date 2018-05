Geen Mertens in Rome SPORT KORT 14 mei 2018

Elise Mertens (WTA 17) doet deze week niet mee in Rome. Ze is onvoldoende hersteld van de bacteriële infectie die ze in Rabat opliep en haar vorige week in Madrid nog parten speelde. Mertens bereidt zich in alle rust voor op Roland Garros. Alison Van Uytvanck (WTA 47) kwalificeerde zich wel knap voor de hoofdtabel. Zaterdag won de Brabantse met 7-5, 1-6, 6-1 van Bethanie Mattek-Sands (WTA 208), gisteren ging ze met 3-6, 6-3, 6-1 voorbij de Chinese Qiang Wang (WTA 64). Bij de mannen is David Goffin (ATP 10) het negende reekshoofd op het Foro Italico, hij begint eraan tegen de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 45). Goffin krijgt in de main draw geen gezelschap van Ruben Bemelmans (ATP 107). De Limburger verloor in de eerste kwalificatieronde met 3-6, 1-6 van de Spanjaard Garcia-Lopez (ATP 69).

