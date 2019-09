Exclusief voor abonnees Geen medische kosten meer voor wie orgaan afstaat 07 september 2019

Wie bij leven een orgaan afstaat, zal daarvoor vanaf dit najaar geen medische kosten meer moeten betalen. Vorig jaar vonden in ons land 90 'levende' donaties plaats. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging neemt nu een groot deel van de medische kosten voor haar rekening. Een deel blijft echter ten laste van de donor. Orgaandonoren zullen voortaan geen remgeld meer moeten betalen binnen het jaar na de ziekenhuisopname voor donatie. Voor raadpleging en verstrekkingen over klinische biologie en radiologie is dit tot het tiende jaar. Ontslagnemend minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) trekt hiervoor 263.000 euro uit.