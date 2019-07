Exclusief voor abonnees Geen match achter gesloten deuren voor RSCA 23 juli 2019

00u00 0

Effectief wordt voorwaardelijk - een wereld van verschil. Het BAS heeft Anderlecht geen wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd na de supportersrellen op Standard vorig seizoen. De Geschillencommissie Hoger Beroep had dat aanvankelijk wel gedaan, maar het arbitragehof maakte er een voorwaardelijke sanctie (over een periode van drie jaar) van. Anderlecht is opgelucht, want indien het tegen KV Mechelen op speeldag drie zonder supporters had moeten spelen, dan had dat de club ongeveer 1,2 miljoen euro aan opbrengsten gekost. (PJC)