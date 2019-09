Exclusief voor abonnees Geen mannetje meer, wel twee embryo's van witte neushoorn 12 september 2019

Baby's van de noordelijke witte neushoorn zonder dat er nog een mannetje van hun soort in leven is? Wetenschappers zijn er mogelijk in geslaagd door eicellen van de nog twee levende vrouwtjes te bevruchten met ingevroren sperma van een overleden mannetjes.

