Géén logboek met spelerscontacten Protocol heropstart bijgeschaafd 11 juni 2020

00u00 0

Op de Algemene Vergadering van de Pro League morgen ligt ook het protocol over een veilige heropstart van de competitie ter goedkeuring voor. De aanbevelingen in de ontwerptekst zijn intussen bijgeschaafd tot een finale versie, na revisie door de profclubs en de GEES-expertengroep die de coronastrategie van de overheid bepaalt. Een aantal strikte richtlijnen zijn versoepeld. Waar eerst voorzien was dat personen uit categorie 1 (spelers, stafleden, materiaalmannen en gezinsleden van deze personen) al hun contacten moesten noteren, is in de finale versie dit logboek geen verplichting meer. Wel blijft het advies om zoveel mogelijk onnodige contacten te vermijden. Over de verplichte coronatesten van spelers en stafleden is voorts de regel herzien over de bubbel: hun familieleden hoeven niet langer een coronatest te ondergaan. De testing zelf zou gebeuren door een privélab dat binnen de twaalf uur de uitkomst verschaft. Voetballers hoeven zo niet op ploegafzondering en kunnen thuis in hun bubbel naar wedstrijden. Tot slot valt bij de aankomst van spelers en co. in hun club de temperatuurregistratie als vereiste af, de algemene gezondheidscheck blijft wel gelden. (BF)

