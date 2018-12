Geen Loeb in WRC 03 december 2018

AUTORALLY

De fans van het WRC zien volgend seizoen geen Sébastien Loeb in een Citroën, het gevolg van het einde van de relatie tussen Team Abu Dhabi en de Franse constructeur. Voor Loeb betekent het nieuws opnieuw een ferme dreun. De Fransman die recent nog de WK-rally van Spanje won, zag Peugeot al vertrekken uit de Dakar, daarna eindigde het avontuur met diezelfde constructeur in het WK Rallycross en nu kan hij dus niet rekenen op Citroën voor een (gedeeltelijk) programma in WRC. Los van zijn deelname met een private PH Sport Peugeot 3008 DKR aan de Dakar heeft Loeb dus geen programma in 2019.

