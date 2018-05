Geen Limbombe tegen AA Gent, Diaby wel? 18 mei 2018

Geen Diaby gisteren op de eerste training deze week bij Club. De Malinees herstelt nog van een enkelblessure en neemt voorlopig geen risico's. Afwachten of de clubtopschutter zondag nog in actie komt. Wie alvast niet meer zal spelen, is Anthony Limbombe. De vleugelspits is nog steeds out en laat de match tegen Gent aan zich voorbij gaan. Gisteren hervatte invallersdoelman Hubert individueel op het veld, terwijl ook Vlietinck apart trainde. (TTV)