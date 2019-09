Exclusief voor abonnees Geen lerarentekort? 13 september 2019

Volgens OESO-expert Dirk Van Damme is er geen tekort aan leerkrachten in het

Vlaams onderwijs. Als gewezen leidinggevende in het onderwijs vrees ik dat Van

Damme al lang niet meer op de werkvloer is gepasseerd. Uiteraard moet een

efficiënte organisatie een meerwaarde zijn voor ons onderwijssysteem. Jammer

dat onze expert daar nu mee komt aandragen. Tussen 2004 en 2008 was hij

kabinetschef van onderwijsminister Frank Vandenbroucke. Hij had alle tools en

middelen in handen om die efficiëntie krachtdadig uit te bouwen en te laten toepassen. Wij hebben daar toen bitter weinig van gezien. Nu roepen vanuit de OESO lijkt mij niet geloofwaardig.

Martin Boudry

