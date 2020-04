Exclusief voor abonnees Geen leerlingen, wel reeën op de speelplaats 30 april 2020

00u00 0

Nu er geen kinderen meer rondlopen op schooldomein Vijverbeek in het Vlaams-Brabantse Asse, wordt de speelplaats regelmatig ingepalmd door reeën en eekhoorntjes. "Normaal verwelkomen we elke dag meer dan duizend leerlingen", zegt directrice Sarah Cools van de basisschool. "Door de lockdown is het hier heel stilletjes geworden. En kijk, blijkbaar zijn de dieren niet bang meer om zelfs tot op de speelplaats te komen." Het keukenpersoneel kon de ree spotten, net als enkele eekhoorns. "Deze week hebben we ook al een buizerd gezien op de basketbalring." (WDS)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen