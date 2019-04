Exclusief voor abonnees Geen LBL voor Van Avermaet 18 april 2019

Greg Van Avermaet (CCC) zal zijn klassieke voorjaar niet extra rekken tot Luik-Bastenaken-Luik. Met de gewijzigde finale (vijftien kilometer in dalende lijn na de Roche aux Faucons) en de nieuwe (vlakke) aankomstplaats in hartje Luik speelde La Doyenne even in zijn hoofd, maar de intentie om op zondag 28 april van start te gaan werd finaal afgeblazen. Van Avermaet rijdt zondag nog wel de Amstel Gold Race.