Geen lawine van knopjes meer Ford Focus 1.5 Ecoboost 11 augustus 2018

00u00 0

Wat serveren we hier?

Een model voor de populaire klasse van de compacte hatchback. Een auto die dus tegenover te duchten concurrenten komt te staan, zoals de VW Golf, de Peugeot 308 en de Renault Mégane. Het moet dus goed zijn: Ford begon de nieuwe Focus te ontwikkelen op een leeg blad papier. Vanaf nul. Het gamma begint ook nu met de kleine éénliter Ecoboost van 85 pk, te krijgen vanaf 19.900 euro. Dieselen kan vanaf 23.600 euro met de 1,5l van 95 pk. De krachtige tweeliter in topuitvoering - Vignale - is de duurste: 33.500 euro. Voor de breakversie - Clipper - is het telkens 1.000 euro meer dan de vijfdeurs. Voor deze test reed ik met de nieuwe benzinemotor: een driecilinder van 1,5 liter, goed voor 150 pk. De motor was gekoppeld aan een automaat met acht gangen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN