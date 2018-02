Geen KVM, geen Bordeaux, wél Rode Duivels? Trainer van het jaar Michel Preud'homme 03 februari 2018

Michel Preud'homme (59) besloot na de terug- ronde met Club Brugge een sabbatjaar in te lassen. Verblijft na 4,5 seizoen bij blauw-zwart momenteel in Bordeaux, dat onlangs hengelde naar zijn diensten. Preud'homme had oren naar een job bij Les Girondins, die finaal afhaakten omwille van financiële redenen - de club moest onder andere een fikse vergoeding aan Club Brugge betalen. Werd eerder in oktober ook in de verleiding gebracht door KV Mechelen, maar bedankte uiteindelijk voor een job bij de huidige rode lantaarn. Wordt gezien als de voornaamste kandidaat-opvolger van bondscoach Roberto Martínez als de Spanjaard na het WK vertrekt bij de Rode Duivels. (TTV)

