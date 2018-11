Geen Kums, Dimata, Najar... 24 november 2018

Vorig seizoen miste Anderlecht niet minder dan 11 spelers voor zijn verplaatsing naar STVV. De gevolgen zijn gekend: 1-0-verlies. Dit seizoen is de rampspoed nóg groter: al zeker geen Saief (adductoren), Musona (schouder), Sowah (lies), Cobbaut (enkel), Trebel (buikspieren), Kums (rug), Dimata (knie), Dauda (dij), Najar (dij), Morioka (knie). En ook Sanneh en Milic zijn onzeker. Zij keerden met blessures terug van hun interlandverplichtingen, maar de medische staf probeert hen toch speelklaar te krijgen. Vooral het middenveld is een zorgenkind. "Zonder Kums én Trebel hebben we nooit een wedstrijd gewonnen", aldus Vanhaezebrouck. "Die statistiek zullen we dus moeten ombuigen. Jongeren worden in principe mee naar boven gezogen door de anciens. Nu zullen die jongeren een tandje moeten bijsteken en nog meer verantwoordelijkheid nemen." Van die jongeren mogen Saelemaekers, Sambi Lokonga en Amuzu al zeker in de basis worden verwacht. (MJR)

