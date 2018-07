Geen kopers voor huis Geneviève Lhermitte 04 juli 2018

00u00 0

Het huis waarin Geneviève Lhermitte haar vijf kinderen vermoordde, staat al negen maanden te koop. De woning in Nijvel die 435.000 euro kost, trekt amper kandidaat-kopers aan. De makelaar beschrijft het horrorhuis met zeven kamers en drie badkamers op Immoweb als een "compleet gerenoveerd huis met authentieke elementen, massief parket, marmeren open haarden en een uitzonderlijke ligging". Het zoekertje rept met geen woord over de moorden die Lhermitte er in 2007 pleegde. Het huis is in oktober vorig jaar te koop gezet omdat de eigenaar geen vergunning kreeg om het vier verdiepingen tellende pand op te delen in appartementen. Hij heeft er zelf nooit gewoond. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN