Geen klein bier 20 juli 2018

Met de uitdrukking 'Dat is geen klein bier' zegt men dat iets wél de moeite waard is. In tegenstelling tot dat kleine bier dus. Vroeger doelde men met 'klein bier' op een bier waar niet zoveel hop aan werd toegevoegd of dat niet zo zwaar bleek. Niet de moeite van het drinken waard, dus.