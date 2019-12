Exclusief voor abonnees Geen klacht na 'Marokko'-incident in Antwerpse gemeenteraad 19 december 2019

Sp.a en Groen dienen geen klacht in tegen Sam Van Rooy en zijn partij Vlaams Belang na het incident van dinsdagavond tijdens de Antwerpse gemeenteraad. Toen Hicham El Mzairh (sp.a), van Marokkaanse origine, zich tot Vlaams Belang richtte met de vinger geheven, liep het uit de hand. "Je bent hier niet in Marokko. Doe dat vingertje weg", reageerde Van Rooy. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wees het VB terecht. De VB-fractie verliet uit protest de zitting. "Ik verwijs naar een land, dat is toch geen racisme?", reageerde Van Rooy achteraf. Een klacht komt er niet. "Hicham wenst geen klacht in te dienen en ook wij zullen dat niet doen", klinkt het nu bij de Antwerpse sp.a. "Alle fracties hebben dit ondubbelzinnig veroordeeld en de burgemeester sprak duidelijke taal." Groen legt een voorstel neer, waarbij afgesproken wordt met alle fracties om in politieke debatten geen referentie te maken naar de afkomst van een collega-gemeenteraadslid.

