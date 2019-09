Exclusief voor abonnees Geen kinderen, geen spijt 03 september 2019

Mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen op de wereld te zetten, hebben daar zelden of nooit spijt van - ook niet als de eenzaamheid als gevolg van die kinderloze status soms de kop opsteekt. Dat blijkt uit onderzoek aan de VUB. Voor haar masterthesis Agogische wetenschappen met als titel 'Huisje-tuintje-kindje: niet zo vanzelfsprekend?' ondervroeg Hannelore Stegen kinderloze zestigplussers over hun besluit om kinderloos te blijven. Uit het onderzoek kwamen vier profielen van kinderloze mannen en vrouwen naar voren. De meest uitgesproken types zijn maatschappijkritische mensen. Zij claimen dat een kind krijgen de grootst mogelijke ecologische voetafdruk heeft die je als mens kan creëren. Voorts zijn er de carrièremensen, die de keuze voor kinderen bewust hebben afgehouden. Anderen hebben - in onderling overleg en met beider akkoord - de keuze van hun partner gevolgd. Ook zij hebben door die keuze geen hartzeer. Ten slotte zijn er mensen die door omstandigheden niet aan kinderen zijn begonnen: ze vonden niet de juiste partner op het juiste moment. Kinderloze mensen hebben vaak ook een uitgesproken mening over mensen met kinderen. Zo vinden sommigen het niet logisch dat de overheid zomaar kindergeld betaalt.

