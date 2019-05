Exclusief voor abonnees Geen kinderen, geen man: zo word je gelukkig 28 mei 2019

Huisje, tuintje, kindje. Veel mensen hebben nog steeds het gevoel dat dat dé weg naar geluk is. Maar gedragswetenschapper Paul Dolan spreekt dat tegen. Volgens hem zijn ongehuwde, kinderloze vrouwen de gelukkigste groep in de samenleving. Dolan, professor aan de London School of Economics, doorploegde verschillende onderzoeken die geluk bestuderen en welk effect een huwelijk en kinderen daarop hebben. "Getrouwde mensen zeggen gelukkiger te zijn dan andere groepen, maar alléén wanneer hun partner in de kamer is en wanneer hen specifiek gevraagd wordt of ze gelukkig zijn. Is de partner niet in zicht, dan komen de klachten. De negatieve kanten van het huwelijk wegen zwaarder door op vrouwen."

