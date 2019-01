Geen keuzemenu meer voor wie hulpdiensten belt 19 januari 2019

00u00 0

Het proefproject in de provincies West-Vlaanderen en Namen, waarbij bellers een keuzemenu kregen als ze de noodnummers 112, 101 of 100 intikten, is stopgezet. Proximus ontdekte dat 'stokoude' telefoontoestellen door het menu de noodcentrales niet konden bereiken. Nochtans had het keuzemenu grote voordelen: bellers hoefden niet langer het onderscheid te onthouden tussen ambulance en brandweer (100 en 112) en politie (101). Tegelijk moesten de centra een pak minder foutieve telefoontjes verwerken. Proximus beklemtoont dat alle toestellen die vandaag verkrijgbaar zijn, ook die met een draaischijf, wél compatibel zijn. De directie van de centrales evalueert het project. Het is niet duidelijk of er een vervolg komt. (MAC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN