Geen kerstkribbe, maar hipster-crib 07 december 2018

In een opgerolde chino neemt Jozef een selfie met Maria, die met een Starbuckskoffie in de hand een duckface maakt naast hun kleine Jezus. De drie wijzen zijn dan weer hip gestylede Amazon-leveranciers die komen aangereden op Segways. De kerststal voor millennials is een feit. Die zit vol grappige details, van het schaap met de kersttrui tot de glutenvrije trog voor de organische os. Hét ideale cadeau om je hipper-dan-hippe vrienden eens in hun flanellen hemd te zetten? Bij Gorilla Goodies kost deze grap je 53 euro. Hier lach je gratis. (LB)

