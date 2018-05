Geen K3-show te winnen? Dan zamelen kinderen minder batterijen in 05 mei 2018

Bebat heeft vorig jaar 3.067 ton gebruikte batterijen ingezameld. Het gaat om een daling van bijna 12% in vergelijking met recordjaar 2016 (3.481 ton), maar toen was er een grootschalige ophaalcompetitie in de Vlaamse scholen, met als hoofdprijs een concert van K3. Tegenover de 2.758 ton van 2015 gaat het wel om een stijging van 11%. Van alle verkochte batterijen krijgt Bebat 60,6% terug binnen. Dat is een zeer hoog inzamelpercentage. De Europese en regionale doelstellingen liggen veel lager - respectievelijk 45 en 50%. Vorig jaar werd er extra gefocust op accu's van elektrische en hybride voertuigen. De vzw heeft de afgelopen jaren al meer dan 10.000 van dergelijke batterijen opgehaald en gerecycleerd. Dat is essentieel, aangezien de auto-industrie verwacht dat tegen 2020 één op de tien nieuwe auto's (gedeeltelijk) elektrisch zal rijden.

