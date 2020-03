Exclusief voor abonnees Geen Jupiler Pro League tot en met 3 april, wat nu? 13 maart 2020

Met de opschorting van alle voetbalmatchen in de Jupiler Pro League tot en met 3 april is de start van de play-offs in het eerste weekend van het paasverlof de facto onhaalbaar omdat de 30ste speeldag van de competitie nog eerst moet worden afgewerkt. Dat verplicht de Pro League tot nadenken over een herschikking van de kalender. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte en Joseph Allijns, preses van KV Kortrijk, laten alvast een ballonnetje op.