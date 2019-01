Geen jobs op helling bij Galeria Inno 29 januari 2019

00u00 0

De herstructurering bij de noodlijdende Duitse warenhuisketen Kaufhof, waarbij 2.600 banen verloren gaan, treft de Belgische dochter Galeria Inno niet. "Er zijn geen jobs bedreigd", zegt woordvoerster Martine Baetslé. "Galeria Inno is één van de meest rendabele onderdelen van de groep. De herstructurering treft alleen de Duitse activiteiten." Vrijdag werd bij Kaufhof een grote herstructurering aangekondigd na de fusie met rivaal Karstadt. In totaal worden zo'n 1.000 voltijdse jobs geschrapt bij het management en de administratie, en nog eens 1.600 voltijdse banen in de verschillende filialen.